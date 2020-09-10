شكرا لقرائتكم خبر عن محلل أداء الوحدة السعودي يكشف عن ترشيحه صفقتين للأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود سليم، محلل الأداء بنادي الوحدة السعودي، عن ترشحيه صفقتين للنادي الأهلي، خلال فترة عمله مع النادي الأحمر.

وقال سليم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «رشحت لاعب أورلاندو بايرتس ومنتخب جنوب أفريقيا لارو، الذي سجل هدف منتخب بلاده في شباك الفراعنة في أمم أفريقيا 2019، وكذلك لاعب أرجنتيني مميز هو أكوستو، ويلعب في الدوري الأمريكي».

وأضاف: «عملت بجدية في تحليل أداء الثنائي وترشيحه للأهلي، ولكن هناك أمور خاصة بالمقابل المالي وشخصية اللاعبين داخل الملعب واللغة التي يتحدثونها، هي من تحدد هوية الصفقات دائماً ومصير حسمها من عدمه».