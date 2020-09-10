شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «الجنايني استولى على 9 ملايين جنيه أرسلها الكاف للزمالك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري في الوقت الحالي، «استولى على 9 ملايين جنيه من الزمالك أرسلها الكاف للزمالك».
وأوضح مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: «الكاف أرسل لنادينا 9 ملايين جنيه مكافأة التتويج بالكونفدرالية، والجنايني يرفض منحها لإدارة الزمالك حتى الآن».
وواصل: «الجنايني يدعي أنه زملكاوي، ويكتفي بالتحفيل بعد فوز الفريق أو خسارة الأهلي في تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الأطفال الصغار».
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