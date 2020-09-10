شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجونة في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها السادسة مساء غداً الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية، وخسر الطلائع مباراته الاخيرة أمام الزمالك بهدف دون رد سجله يوسف أوباما فى الجولة 25 للدورى، ويخوض الفريق مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى وبعدها يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وتلقى طلائع الجيش هزيمته الأولى منذ عودة مسابقة الدورى من التوقف فى الجولة 25 حيث خاض 6 مباريات تعادل فى ثلاثة وفاز فى مباراتين وخسر من الزمالك بهدف دون رد.

ويستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود 4 لاعبين فى مباراة الجونة، حيث يعود أحمد كابوريا ومحمد أشرف روقة للفريق بعد غيابهم عن مواجهة الزمالك تنفيذاً لبنود عقد الاعارة بين الناديين فيما يعود الثنائى عمرو السيسى وكيفين موهيرى للطلائع بعد غيابهم عن مواجهة الزمالك بداعى الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مباراة أسوان.

وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استبعاد لاعبه عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة الزمالك بهدف تجهيز اللاعب للمباريات المقبلة حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى وأسوان بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه للمباريات المقبلة .

فى سياق مختلف قال عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، ‏إنه افتقد لجهود 9 لاعبين فى مباراة الزمالك، التى تعرض خلالها فريقه للخسارة بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما مهاجم الزمالك، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولى

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وتابع بسيونى فى المؤتمر الصحفى للقاء: "مبروك للزمالك وهارد لك لطلائع الجيش، فريق طلائع الجيش محترم جداً، وعندى 9 لاعبين مش موجودين، ما بين إيقافات وإصابات وعقود بينا وبين نادى الزمالك بشأن اللاعبين المعارين لنا واللى بنحترمها جداً واحنا مضغوطين جداً وعملنا مجهود كبير، حاولنا نرجع للمباراة لكن للأسف ماحصلش، وأجريت عدة تغييرات لتزويد الشراسة الهجومية وأتعادل لكن ماحصلش وهى دى الكورة".

واختتم بسيونى تصريحاته قائلا:"أتمنى التوفيق لينا فى المباريات المقبلة، بذلنا مجهود كبير جداً فى الملعب وفعلاً صعب جداً اللى بيحصل للاعيب المصرى دلوقتى من ضغط المباريات، وإحنا لعبنا ماتشات قبل كده فى عز الضهر واحنا فى شهر أغسطس، لكن فعلاً صعب اللعب 6 مباريات فى وقت قصير"، وعن تزويد عدد التغييرات فى كل لقاء إلى خمسة بعد العودة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا أوضح بسيونى:أكيد طبعاً حاجة كويسة وتفيد الجهاز الفنى بشكل أفضل