النصر يقدم المحترفين الجدد في الألعاب الرياضية بالنادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر، مراسم خاصة لتوقيع اللاعبين المحترفين والمقيمين الأجانب الذين سيمثلون النادي خلال منافسات الموسم الجديد.

حضر التوقيع عبدالرازق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية في النادي بجانب جميع أعضاء مجلس الإدارة، ومروان سنكل نائب رئيس الشركة وقاسم محمد، ومنصور الفلاسي، هذا بجانب حضور مشرفي الفرق وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية.

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وتم التوقيع مع ثلاثة لاعبين جدد لفريق كرة السلة هم: الأمريكيان كارلوس ويلي، وميشيل يونج، والسنغالي المقيم مامادو ماديجان لاعب شباب الأهلي السابق.

وفي كرة الطائرة وقع الجزائري محمد شيخي كلاعب محترف، والبرازيلي ماركوس كوستا كلاعب مقيم، وفي كرة اليد وقع اللاعب التونسي كمال العلويني كلاعب محترف، كما جدد النادي ارتباطه بلاعبة الدراجات الإماراتية المميزة صفية الصايغ لاعبة منتخب الإمارات.

كما وقع النادي أيضاً مع المدربين المواطنين سعيد محمد إبراهيم كمدرب لفريق رجال اليد، ومحمد حسن عبدالله كمدرب مساعد لنفس الفريق.