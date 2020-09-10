شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري العراقي ينطلق في أكتوبر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
حددت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مواعيد مسابقات الموسم 2020 – 2021. وذكرت الهيئة في بيان، أنها أكملت روزنامة المسابقات للموسم 2020-2021 حيث سيتم تزويد الأندية ووسائل الإعلام بها مع كتيب للتعليمات الخاصة بشروط الصحة والسلامة للوقاية من فيروس كورونا خلال انطلاق التدريبات والمباريات الرسمية.
وأوضحت، أن موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز سيكون في 25 أكتوبر المقبل بنظام الدوري العام، وبمشاركة 20 فريقاً، تلعب على مرحلتين ذهاباً وإياباً، على أن يهبط فريقان في ختام الدوري إلى دوري الدرجة الأولى، فيما سيلعب الفريق صاحب المركز 18 مباراة ملحق مع صاحب المركز الثالث لدوري الدرجة الأولى ليتأهل الفائز منهما لدوري الكرة الممتاز.
وأضافت، أن لجنة المسابقات قررت فتح باب المشاركة في بطولة كأس العراق والتي ستكون اختيارية لأندية الدرجة الأولى والثانية حتى 27 سبتمبر الجاري
لمعرفة عدد الأندية المشاركة قبل الإعلان عن سحب القرعة.
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