شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يرد على شكاوى اتحاد الكرة ضده: «مش فاضي اضرب حد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الشكاوي الأربعة التي قدمتها اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ضده. وقال «منصور»، في تصريحات تلفزيونية: «أرفض الرد على مهاترات، ولن أسمح لأحد بأن يستدرجني لأي مشاكل شخصية أو أي خلافات.. مش فاضي اضرب حد.. أنا ربنا هداني ومش هارد على حد». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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