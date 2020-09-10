شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: شوبير يحارب الزمالك من أجل حصول نجله على 5 ملايين في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي للزمالك، إن الحرب والمخطط الذي يقوده أحمد شوبير ضده وضد نادي للزمالك، «له هدف ومقابل واضح ومعلوم للجميع». وتابع «منصور»، في تصريحات تلفزيونية لقناة النادي: «شوبير يحارب الزمالك بناء على اتفاق مع محمود الخطيب مقابل حصوله نجله مصطفى شوبير على ٥ ملايين جنيه في الموسم». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: شوبير يحارب الزمالك من أجل حصول نجله على 5 ملايين في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.