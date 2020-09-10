شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مباريات الزمالك والأهلي بنصف النهائي الأفريقي في ملعب برج العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، إن ملعب استاذ برج العرب سيستضيف مباراتي الزمالك والرجاء، والأهلي مع الوداد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف «شوبير»، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه على قناة «أون تايم سبورتس»: «حتى هذه اللحظة برج العرب سيستضيف المباراتين بدون جمهور، ولن يتم تغيير الملعب».
وتابع: «كاف قرر إجراء قرعة لتحديد ملعب المباراة النهائية في حال تأهل فريق مصري وآخر مغربي، أما في حال تأهل فريقين من بلد واحد سيستضيف هذا البلد المباراة النهائية».
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