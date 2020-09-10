شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطالب الخطيب بإيقاف لاعبة اليد مروة عبدالملك: طلّع القيم والمبادئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على مروة عيد عبدالملك، لاعبة كرة اليد بالأهلي والمحترفة في فرنسا، بعد تطاولها على أهالي أرض اللواء وامبابة، وانتقادها غير المقبول لرمضان صبحي، بحسب قوله.

وقال «منصور»: «أقل عامل أو فلاح في أرض اللواء أشرف من هذه اللاعبة التي تتطاول على أبناء الشعب المصري، وتسخر من سكان أرض اللواء».

وطالب «منصور» نظيره في النادي الأهلي محمود الخطيب، بشطب اللاعبة قائلًا: «أطالب الخطيب يطلع القيم والمبادئ، ويقرر شطب هذه اللاعبة».