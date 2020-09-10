شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كيف يكون الخطيب قدوة للشباب بعد أزمته مع تركي اّل الشيخ؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه مندهش من تعليق حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بخصوص حضور محمود الخطيب، رئيس الأهلي، لقرعة المونديال.
وأضاف مرتضى منصور، خلال تصريحاته لقناة الزمالك: «حسن مصطفى قال إن الخطيب قدوة لشبابنا، كيف هذا بعدما تسبب رئيس الأهلي في فضيحة بسبب أزمته مع تركي اّل الشيخ».
وأضاف: «احنا مفضوحين بقالنا سنتين بسبب اللي عمله الخطيب في أزمته مع تركي اّل الشيح».
وأنهى مرتضى منصور تصريحاته مؤكداً أن مكانة تركي اّل الشيخ كبيرة لدى الزمالك وجماهيره.
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