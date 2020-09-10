شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن المواعيد الجديدة لنصف نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه على قناة «أون تايم سبورتس»، المواعيد الجديدة لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد «شوبير» في تصريحات تلفزيونية صدق معلوماته، وأنها ستصدر رسميًا اليوم الخميس من «كاف»، بعد اجتماع المكتب التنفيذي.

وقال «شوبير» إنه تم تحديد يومي ١٧ و٢٣ أكتوبر المقبل لمباراتي الذهاب والعودة على الترتيب بين الوداد والأهلي، على أن تقام مباراتي الرجاء والزمالك يومي ١٨ و٢٤ أكتوبر أيضًا.