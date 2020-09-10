شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق علي منشور تركي آل الشيخ عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مرتضى منصور، رئيس نادي للزمالك، مزايدات البعض على حب وتضامن نادي للزمالك مع المغرب الشقيق ولناديي الرجاء والوداد.

وقال «منصور» في تصريحات تلفزيونية لقناة النادي: «لو الرجاء والوداد طلبوا مننا التأجيل كنا وافقنا على التأجيل».

وتابع: «بقول لصديقي العزيز تركي آل الشيخ، الزمالك وجمهوره لم يقوموا بسب الترجي ولا الوداد، وعليك أن تراجع من قام بذلك قبل أن تقول على موقفهم أنه موقف وأخلاقي وتاريخي. رغم أنه يعلم تمام العلم أن الأهلي يلهث وراء مصلحته وخدمه أغراضه، واستغلال أي شيء لخدمة ناديه وفريقه للهروب من موقفة المتأزم».

وكان تركي آل الشيخ كتب على صفحته بموقع «فيس بوك»: «الاهلي يراعي الظروف الصحية للأشقاء المغاربة ويوافق على تأجيل دوري ابطال افريقيا»

وأضاف: عبر التاريخ-‏ الأخلاق الرياضية من رشوان الجودو إلى أهلي المبادئ» حاجة تشرف.

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