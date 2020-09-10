شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة ينتظم في معسكر المصري ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة الكابتن على ماهر، سعادته البالغة بانتظام “البلدوزر” أحمد جمعة في معسكر الفريق المغلق ببرج العرب. ومن المقرر أن يواصل اللاعب الانتظام في برنامجه التأهيلي تحت إشراف الكابتن أحمد سامح أخصائي التأهيل، حيث سيستمر البرنامج لما يقرب من عشرة أيام قبل أن يبدأ اللاعب في الانتظام بتدريبات الفريق الجماعية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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