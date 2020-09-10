شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل اجتماع وزير الرياضة واللجنة الخماسية مع رئيس الكاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بشكل مؤقت، عقدوا اجتماعًا أمس مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي، بمقر إقامته.

وأضاف «شوبير»، في تصريحات عبر برنامجه على قناة «أون تايم سبورتس» أن وزير الرياضة ومعه عمرو الجنايني، رئيس اللجنة، ومحمد فضل، وأحمد عبدالله وجمال محمد على وسحر عبدالحق، زاروا رئيس «كاف» في فندق إقامته، وناقشوا معه كل سيناريوهات ومواعيد دوري أبطال أفريقيا، واتفقوا على كافة التفاصيل الخاصة بتأجيل المباريات الأفريقية التي سيعلنها «كاف» رسميا اليوم الخميس.