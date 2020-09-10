شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة المصري وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة والعشرين من الدوري، والتي تجمع بين بيراميدز والمصري، والمقرر إقامتها في الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.
ويتكون الطاقم التحكيمي من إبراهيم نور الدين، حكمًا للساحة، ومعه كل من هاني العراقي ومحمد عزازي كمساعدين وأحمد علي حكمًا رابعًا ، بالإضافة إلى خالد الغندور حكمًا للفيديو وحمادة الجلاوي حكمًا مساعدًا للفيديو.
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