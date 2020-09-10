شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي طلبة: الأهلي لن يتأثر برحيل رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لن يتأثر برحيل رمضان صبحي، عن صفوف الفريق وانتقاله إلى بيراميدز.

وقال «طلبة» في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، على قناة «Ten»: «رمضان صبحي استفاد كثيرًا من السويسري رينيه فايلر خلال الفترة الماضية ونجح في تطويره وساعده على العودة إلى مستواه وهو ما ظهر به مع المنتخب الأولمبي خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب».

وأضاف: «أحد أهم أسباب عدم استكمال رمضان صبحي في رحلته الاحترافية هو عدم تطوير مستواه، ولعبه بطريقة واحدة، وهو الأمر غير المتواجد في الدوري الإنجليزي، والذي يحتاج إلى اللعب بأكثر من طريقة».