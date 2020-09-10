شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي طلبة: حملوني مسؤولية عدم التأهل لمونديال 94 عن جهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مجدي طلبة، نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، كواليس مباراة الإعادة بين منتخب مصر وزيمبابوي عام 1993.

وقال طلبة في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، على قناة «Ten»: «الماتش ده فيه أكثر من لاعب غيري ضيّعوا، ولكن كرتي كانت الأقرب، وأكيد ماكنتش أقصد أضيعها».

وأضاف: «الكل حمّل مجدي طلبة عدم التأهل لمونديال 94، وده نابع عن جهل بظروف البطولة، فحتى لو كنا عبرنا مباراة زيمبابوي كنا هنقابل الكاميرون إللي طلعت زيمبابوي».