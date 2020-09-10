شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي طلبة: حملوني مسؤولية عدم التأهل لمونديال 94 عن جهل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مجدي طلبة، نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، كواليس مباراة الإعادة بين منتخب مصر وزيمبابوي عام 1993.
وقال طلبة في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، على قناة «Ten»: «الماتش ده فيه أكثر من لاعب غيري ضيّعوا، ولكن كرتي كانت الأقرب، وأكيد ماكنتش أقصد أضيعها».
وأضاف: «الكل حمّل مجدي طلبة عدم التأهل لمونديال 94، وده نابع عن جهل بظروف البطولة، فحتى لو كنا عبرنا مباراة زيمبابوي كنا هنقابل الكاميرون إللي طلعت زيمبابوي».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي طلبة: حملوني مسؤولية عدم التأهل لمونديال 94 عن جهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.