شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يدعم مؤمن زكريا ويشيد بإمكانياته وأخلاقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك ومقدم برنامج «زملكاوي» على القناة الرسمية للنادي الأبيض، على دعم ومؤازرة مومن زكريا، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق.

واستغل الإعلامي طارق يحيي خروجه لفاصل إعلاني خلال تقديمه برنامج زملكاوي، اليوم، وحرص على إجراء مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في قناة «أون تايم ٢»، أثنى خلالها على أخلاق وإمكانيات مؤمن زكريا، وأنه تشرف بتدريبه قبل ذلك.

ونال تصرف طارق يحيى استحسان ورضا الجمهور المصري على هذه اللفتة الطيبة تجاه مومن زكريا.