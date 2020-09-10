شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين: من الصعب بقاء طنطا في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن المزين، المدير الفني العائد لقيادة لطنطا من جديد، على صعوبة بقاء الفريق بالدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال «المزين» في تصريحات إعلامية: «الأمور كانت تسير بشكل جيد خلال وجودي، وتمكنا من حصد 16 نقطة من 18 لقاء، وكان الفريق يسبق 3 أندية في مؤخرة الجدول».

وأضاف: «رحلت عن طنطا لرفع الحرج عن الإدارة، ولكن للأسف الفريق لم يتمكن من حصد النقاط الكافية عقب رحيلي، حيث أصبح رصيده من النقاط 17 بعد خوض 25 لقاء، رغم أنه في هذه الفترة كانت المواجهات سهلة نسبيًا، وكان يستطيع تجميع أكبر عدد من النقاط، خاصة أن الفترة المقبلة بها مواجهة الأهلي والمقاولون العرب».

وتابع: «عندما طلب المجلس عودتي رحبت بالقرار، في ظل العلاقة الجيدة التي تجمعني بالإدارة والجماهير واللاعبين».

وأكد: «لا يوجد مستحيل في كرة القدم، ولكن من الصعب بقاء طنطا، وسنبذل أقصى ما لدينا حتى يظهر الفريق بشكل جيد ويحاول الابتعاد عن المركز الأخير».

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