شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز يضم 22 لاعباً لقائمة الإسماعيلي استعدادًا للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد العجوز، المدير الفني المؤقت للإسماعيلي، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الأهلي، الجمعة، على أرض ملعب استاد برج العرب، في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز، وضمت 22 لاعبًا. وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد – محمد بيومي – أسامة إبراهيم – محمد نصر – محمود البدري – محمد عمار الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش – نادر رمضان – محمد مخلوف – محمود عبد العاطي دونجا – أحمد مدبولي – بيكيتي دي سيلفا – همام طارق – محمد حمدي زكي – عبد الرحمن مجدي الهجوم: محمد الشامي – حازم مرسي – بينسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم Advertisements وخرج من القائمة، المدافع باهر المحمدي قائد الإسماعيلي بدون أسباب معلنة بجانب الثلاثي المصاب محمد هاشم وأحمد أيمن ومحمد صادق. الوضع في مصر

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العجوز يضم 22 لاعباً لقائمة الإسماعيلي استعدادًا للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.