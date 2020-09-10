تعرف علي سلاح الإسماعيلي لتحقيق الفوز علي الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أحمد العجوز، المدرب العام للإسماعيلي، جلسة مع لاعبيه خلال معسكر الفريق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري.

وشدد "العجوز" على لاعبيه تكثيف التسديد الأرضي على مرمى "الشناوي"، في محاولة لهز شباكه.

وشدد "العجوز" على أن التسديد الأرضي يعد من أهم العوامل التي ستمنح لاعبيه الأفضلية في الفوز بالمباراة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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