مجدي طلبة: تراجع مستوى الأهلي أحد أسباب عدم حصول مصر على أمم أفريقيا 2019

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أن تراجع مستوى الفريق الأحمر العام الماضي كان أحد أهم أسباب عدم فوز المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
وقال طلبة في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، على قناة «Ten»: «عندما يكون مستوي النادي الأهلي في القمة يحصد منتخب مصر بطولة أفريقيا، بينما عند تراجع مستوي الفريق الأحمر الموسم الماضي لم ينجح المنتخب الوطني في التتويج بالبطولة الأفريقية».
وأضاف: «أيضًا حصول مصر على تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا بشكل مفاجيء شكل ضغط على المنتخب الوطني بشدة ولذلك لم ننجح في الحصول عليها».
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