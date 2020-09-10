شكرا لقرائتكم خبر عن بيتروجت يشترط 20 مليون جنيه للاستغناء عن كريم طارق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة نادي بتروجت 20 مليون جنيه للاستغناء عن كريم طارق، لاعب الفريق المعار حاليًا لصفوف طلائع الجيش، والذي يشهد فترة رائعة من التالق مع الفريق خلال مباريات الدوري الممتاز، وذلك بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض على رأسها من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فإن النيه تتجه بعدم التعجل في إنهاء الصفقة لأي من الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، على أمل ظهور عرض جديد خلال الفترة المقبلة من أحد الأندية الأخرى، معترفين في الوقت نفسه بوجود عرضين رسميين من الزمالك وبيراميدز بالإضافة لعرض من سموحة وآخر من الأهلى للتعاقد مع اللاعب، إلا أنهم لم يبتوا في أي منها حتى الآن نظرا لانشغالهم بمباريات الفريق في القسم الثاني، ووجود وقت كافٍ لمناقشة كافة العروض، في الوقت الذي مازال مسئولو النادي البترولي ينتظرون عرضا جديدا من أحد الأندية المحلية يزيد من الصفقة.