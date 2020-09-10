شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي طلبة: مجدي عبدالغني اعترض على عملي فى المنتخب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أنه لم يتلقى عروضًا للتدريب في الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية، موضحًا أن يشعر بالحزن بسبب عدم التقدير.

وقال «طلبة» في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، على قناة «Ten»: «ابتعادي عن الوسط الرياضي من ضمن أسباب عدم تلقي عروض تدريب في الدوري الممتاز، رغم حصولي على جميع شهادات التدريب خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «انطوائيتي أحد أسباب عملي في مجال التدريب، وأفضل الابتعاد عن المشاكل وأزمات الوسط الرياضي، ومجدي عبدالغني اعترض على عملي في المنتخب الأولمبي خلال فترة من الفترات».