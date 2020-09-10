شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: من غير المقبول أن تدير لجنة "تطبيع" اتحاد الكرة فى مئويته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عدم رضاه عن ما يحدث داخل الجبلاية في الوقت الحالي.

وقال مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية: من غير المقبول أن تدير لجنة تطبيع الاتحاد فى مئويته، الفيفا يرى أن الوضع غير طبيعي في مصر، وهذا لا يليق باتحاد الكرة المصري.

واردف: "الاتحاد يحجب بعض الخطابات ولذلك أقوم بإعلانها بشكل شخصي وقبل الاتحاد نفسه، وصولها لى أمر منطقى نظرا لتواصلى مع الاتحادات الأفريقية والأوروبية والفيفا والكاف.

وأتم: هناك جواب وصل للاتحاد في مايو المنقضي عن تعديلات اللائحة ولكن الاتحاد لم يظهره بعد حتى الآن.

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق، أنه في بطولة أمم أفريقيا الماضية 2019 كان هناك تشديد أمني شديد بسبب نسخة من كأس الأمم الذي وصلت مصر مع مندوب من الكاميرون.

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‎وقال إن جميع النسخ المتواجدة غير اصلية فليس هناك ازمة من عمل 10 نسخ من كاس الامم ويتم توزيعها على فروع الاتحاد .

وتابع أنه اكثر شخص تصادم مع ثروت سويلم لإنه مجامل جدًا ويفعل ذلك في امور بسيطة.

واضاف أن الآن التعامل مع الموظفين في الاتحاد اصبح بطريقة صعبة.

وأتم أن محمود الشامي كان حريصا على تكوين علاقة جيدة مع عمال الاتحاد وحتى الان يتواجد معهم في جميع المناسبات.