شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: سيتم تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ولن أخوض الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، انه سوف يتم الاعلان عن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال افريقيا بشكل رسمي.

وقال مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية: سيتم تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال وسوف يتم الاعلان عن ذلك بشكل رسمي، وتم الاتفاق على أن النهائي إذا كان طرفيه مصر والمغرب سوف يتم عمل قرعة لإقامته في بلد منهم، وسوف يتم الإعلان عن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال افريقيا بشكل رسمي.

وقال: سيتم تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال وسوف يتم الاعلان عن ذلك بشكل رسمي.

واكد: تم الاتفاق على ان النهائي اذا كان طرفيه مصر والمغرب سوف يتم عمل قرعة لاقامته في بلد منهم.

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أوضح انه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبل، قائلا: "الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة 4 سنوات لكن في النهاية علينا احترام القانون المصري والعمل على عدم مخالفته ، ولن أخوض الانتخابات رغم إني من حقي الترشح.

أكد أحمد مجاهد، أن هناك اخطاء كبيرة في تطبيق تقنية الفيديو المتبع مؤخرا بالدوري المصري.

وقال: هناك أخطاء جسيمة بتقنية الفيديو وطريقة التطبيق والأمر الان على طاولة الجهات الرقابية .

وافصح: خاصية الاوفسايد لا تعمل ومايحدث على الشاشة هو مايحدث في استديوهات التحليل، وتم ابرام تعاقد مع شركة من الباطن وتخضع التقنية الأن للجهات الرقابية.