شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: لا أشكك في نزاهة اللجنة الخماسية.. ولكن لا أحد فوق القانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن أي موضوع يتحول للجهات الرقابية الكبرى يشعر بالاطمئنان.

وقال مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا ابن اتحاد الكرة وتدرجت في الوظائف من عضو لجنة لعضو إدارة لعضو مجلس إدارة، مثل ابن الأهلي أو الزمالك".

وأكمل: "رسالتي للمسئولين الحاليين في الاتحاد أن يحبوا المكان والموظفين".

وأتم : "مش أعمل أبواب بالبصمة لكي لا يجلس أحد من الموظفين معي، أنا كنت باكل سندوتشات مع أحمد محب المدير المالي".

تحدث أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن قضية اختفاء الكؤوس من مبنى الجبلاية مؤخراً.

قال: " اتحاد الكرة بعد الحريق أصبح مبنى مأجور لا يوجد به شىء، ثم قام قسم قصر النيل بتسليم كأس من الكؤوس للاتحاد بمحضر رسمي.

Advertisements

واردف: تسلم نسختين ثروت سويلم، وأصبح لدينا نسختين من أمم أفريقيا، الجديد وكأس 86 وكأس دورة عربية في البحرين، وبعد التجديد تم وضع الكؤوس في بهو الاتحاد.

واستكمل: أتمنى أن يتم فتح التحقيق مرة أخرى في حريق الاتحاد، المحاضر اليدوية وأول جمعية عمومية "اتحرقت" وهذه لا تقدر بثمن.

وأكد: الإدارة المالية بالجبلاية على أعلى درجة من الاحترام والأمانة، وإذا كان هناك خطأ إداري فلابد من محاسبة المخطئ فلا يوجد أحد فوق المحاسبة.

وأتم كلماته: هناك من يتصور أن أعضاء اللجنة الخماسية لهم علاقات قوية ولديهم حماية لكن ليس هناك أحد فوق القانون مع العلم أنني لا أشكك في اللجنة بنسبة واحد في المليون.