شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: مصر سيكون لها صوت فى انتخابات الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة السابق أن مصر سيكون لها صوت في انتخابات الكاف المقبلة.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية إن لابد بأن انتخابات اتحاد الكرة تنعقد حتى ان لم يترشح هاني أبوريدة .

واضاف أن اللجنة الخماسية كفريق لم ينجحوا ولكنهم كأفراد مميزين .

وتابع أن سحر عبد الحق أقرب المرشحين بامكانهم النجاح بالاضافة الى ان جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد ممكن ينجح باعتباره ممثل الصعيد.

واردف بأن في أخطاء جسيمة حدثت في مناقصة تقنية الفيديو وطريقة التطبيق.

تحدث أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن قضية اختفاء الكؤوس من مبنى الجبلاية مؤخراً.

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قال: " اتحاد الكرة بعد الحريق أصبح مبنى مأجور لا يوجد به شىء، ثم قام قسم قصر النيل بتسليم كأس من الكؤوس للاتحاد بمحضر رسمي.

واردف: تسلم نسختين ثروت سويلم، وأصبح لدينا نسختين من أمم أفريقيا، الجديد وكأس 86 وكأس دورة عربية في البحرين، وبعد التجديد تم وضع الكؤوس في بهو الاتحاد.

واستكمل: أتمنى أن يتم فتح التحقيق مرة أخرى في حريق الاتحاد، المحاضر اليدوية وأول جمعية عمومية "اتحرقت" وهذه لا تقدر بثمن.

وأكد: الإدارة المالية بالجبلاية على أعلى درجة من الاحترام والأمانة، وإذا كان هناك خطأ إداري فلابد من محاسبة المخطئ فلا يوجد أحد فوق المحاسبة.

وأتم كلماته: هناك من يتصور أن أعضاء اللجنة الخماسية لهم علاقات قوية ولديهم حماية لكن ليس هناك أحد فوق القانون مع العلم أنني لا أشكك في اللجنة بنسبة واحد في المليون.