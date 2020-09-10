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جدة - عمرو شويل مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 10-9-2020 والقنوات الناقلة

ينطلق مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 10-9-2020 والقنوات الناقلة بإقامة 4 مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي يأتي على رأسها مواجهة الزمالك وسموحة. وتأتى مواعيد مباريات اليوم كالتالى بيراميدز × المصري الساعة 3:30 المقاولون العرب × حرس الحدود الساعة 6:00 Advertisements الإنتاج الحربي × أسوان الساعة 6:00 الزمالك × سموحة الساعة 8:30 القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم تنقل قنوات "أون سبورت 1" وأون سبورت "2" مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 10-9-2020

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