شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الخطيب رفض تأجيل أبطال أفريقيا في مكالمة مع أحمد أحمد وتراجع بعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد بسبب التصريحات التي أدلى بها عن دعوة محمود الخطيب رئيس الأهلي كونه قدوة للشباب. وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "إحنا مفضوحين من سنة في مصر مع تركي ال الشيخ بسبب قدوة الشباب محمود الخطيب اللي اختاره حسن مصطفى لحضور قرعة مونديال اليد". أضاف مرتضى منصور: "لا نقبل المزايدة على محبتنا وعلاقتنا مع البلدان العربية والإفريقية ورفضنا لقرار تأجيل المباريات رغم غياب المدافع الأيمن والأيسر عبد الشافي وحازم امام". تابع مرتضى منصور: "الأهلي وافق على تأجيل مباريات أبطال أفريقيا لعدم جاهزية لاعبيه وليس تضامنا مع نادي الوداد". Advertisements وشدد رئيس الزمالك: "طالبنا الاتحاد الافريقي باحترام المواعيد المسبقة وكيف تم تسريب خبر التأجيل قبل الاجتماع بأيام في المغرب.. احنا مش قاعدين طراطير". وواصل مرتضى منصور: "على مسئوليتي الخطيب تحدث مع أحمد أحمد رئيس اتحاد الكرة الافريقي ورفض تأجيل المباريات وتغير الأمر بعدها وتراجع عن قراره لمصلحته الشخصية. وتسائل مرتضى منصور: "أين مبادئ محمود الخطيب من مباراة المصري البورسعيدي الذي عانى من 21 لاعب ومدرب مصاب بكورونا ويحارب الهبوط في الوقت الذي يوافق للوداد الذي يمتلك 3 لاعبين مصابين".

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