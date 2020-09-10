شكرا لقرائتكم وكيله: نصحت ريكاردو بعدم تدريب الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عباس، وكيل آعمال البرازيلي ريكاردو، أنه غير راض عن قبول المدرب البرازيلي تدرب الإسماعيلي في الوقت الراهن، موضحا أن المدرب سوف يصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح الخميس، من أجل تولي المهمة رسميًأ.

وقال أحمد عباس، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب اون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، عبر فضائية "اون تايم سبورتس": "ريكاردو، تواصل معي منذ 5 ايام، وأبلغني أن إدارة الإسماعيلي تواصلت معه، لكي يتولى تدريب الفريق، في الفترة المقبلة، ونصحته بعدم توليه تدريب الاسماعيلي، بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، وعدم وجودي أي من اللاعبين الذين تولى تدريبهم عام 2014"، مضيفا :"المدرب البرازيلي، ابلغني برغبته في خوض التجربة".

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وتابع :"ابلغت ريكاردو، بأني لن اكون وكيلا له في تجربته مع الإسماعيلي، ونصحته بأن يضع شرط جزائي سنة ونصف، مدة التعاقد، نظرا لعدم الاستقرار الذي يعيشه الفريق".

وختم :"ريكاردو، سيصل فجر الخميس، وسيشاهد من المدرجات مباراة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع ال26 من مسابقة الدوري الممتاز".