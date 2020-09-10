شكرا لقرائتكم نجوم الرياضة يوجهون رسائل الدعم لـ مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عدد كبير من نجوم الكرة المصرية رسائل دعم لمؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق عبر برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، فى ظل معاناته من وعكة صحية شديدة أبعدته عن كرة القدم، وأكد الدكتور أشرف صبحى للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى اللاعب مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذى يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء، ومن جانبه أعرب مؤمن زكريا عن شكره وتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته له، وامتنانه إلى جميع من يسانده فى أزمته الصحية.

وجاءت أبرز رسال النجوم لمؤمن زكريا كالتالى:



"كلنا بندعى لمؤمن زكريا ..وسيعود أفضل مما كان عليه ..يجب أن تعلم أنك لست ملك لنفسك ..ولكن لملايين من الجماهير التى تحبك" .. أحمد حجازي

"بأذن الله مؤمن زكريا سيعود أفضل من الأول ..كلنا فى ضهرك وننتظر عودتك من جديد".. محمد النني

"مؤمن يا بطل أن شاء الله ستعود بشكل أفضل وننتظر منك الكثير مع الأهلى والمنتخب"..محمد الشناوي

"أتمنى أن تكون بخير يا مؤمن فى أسرع وقت كلنا بندعيلك أنك ترجع فى أسرع وقت"..تريزيجيه

"مؤمن زكريا لاعب محترم وياما متعنا بجد مفتقدينه ..وننتظر عودته للمنتخب وبقوله شد حيلك يا بطل" ..محمد بركات

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"مؤمن زكريا لاعب جوكر يمكنه اللعب فى جميع المراكز الهجومية كما أنه على المستوى الخلقى فحدث ولا حرج" ..حسام البدري

"الف سلامة عليك يا مؤمن وخليك دائماً فاكر أن ربنا لما بيحب حد بيبتليه ..قريب جدا ترجع تمتعنا بأهدافك الجميلة" ..محمد ناجى جدو

"كلنا معاك يا مؤمن أنت لاعب محترم وكبير واتشرفت أنى لعبت معاك فى الزمالك"..باسم مرسي

"الف سلامة عليك يا مؤمن أن شاء الله ترجع أفضل من الأول"..عمر جابر

"مؤمن لاعب كبير وأتمنى عودته فب أسرع وقت بعد انتصاره على ذلك الابتلاء" ..الصقر أحمد حسن