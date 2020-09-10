شكرا لقرائتكم مجدي طلبة: رمضان صبحي استفاد من "فايلر"..وهذا سبب فشله فى الإحتراف ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لن يتأثر برحيل رمضان صبحي، عن صفوف الفريق وانتقاله إلى بيراميدز.

وقال طلبة فى تصريحات تلفزيونية": "رمضان صبحي استفاد كثيرًا من السويسري رينيه فايلر خلال الفترة الماضية ونجح فى تطويره وساعده على العودة إلى مستواه وهو ما ظهر به مع المنتخب الأولمبي خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب".

وأضاف: "أحد أهم أسباب عدم استكمال رمضان صبحي فى رحلته الإحترافية هو عدم تطوير مستواه ولعبه بطريقة واحدة وهو الأمر الغير متواجد فى الدوري الإنجليزي والذى يحتاج إلى اللعب بأكثر من طريقة".

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