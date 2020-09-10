شكرا لقرائتكم مجدي طلبة: رمضان صبحي استفاد من "فايلر"..وهذا سبب فشله فى الإحتراف ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لن يتأثر برحيل رمضان صبحي، عن صفوف الفريق وانتقاله إلى بيراميدز.
وقال طلبة فى تصريحات تلفزيونية": "رمضان صبحي استفاد كثيرًا من السويسري رينيه فايلر خلال الفترة الماضية ونجح فى تطويره وساعده على العودة إلى مستواه وهو ما ظهر به مع المنتخب الأولمبي خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب".
وأضاف: "أحد أهم أسباب عدم استكمال رمضان صبحي فى رحلته الإحترافية هو عدم تطوير مستواه ولعبه بطريقة واحدة وهو الأمر الغير متواجد فى الدوري الإنجليزي والذى يحتاج إلى اللعب بأكثر من طريقة".
وكشف مجدي طلبة، سيناريو مباراة الإعادة بين منتخب مصر وزيمبابوي عام 1993.
وقال طلبة: " الماتش ده فيه أكثر من لاعب غيري ضيّعوا، ولكن كرتي كانت الأقرب، وأكيد ماكنتش أقصد أضيعها".
وأضاف: " الكل حمّل مجدي طلبة عدم التأهل لمونديال 94، وده نابع عن جهل بظروف البطولة، فحتى لو كنا عبرنا مباراة زيمبابوي كنا هنقابل الكاميرون اللي طلعت زيمبابوي".
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي طلبة: رمضان صبحي استفاد من "فايلر"..وهذا سبب فشله فى الإحتراف ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.