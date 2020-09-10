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اتحاد جدة يمدد عقد كريم الأحمدي حتى نهاية الموسم المقبل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة صباح الأربعاء تمديد عقد قائده المغربي كريم الأحمدي موسماً إضافياً، يبقى فيه لاعب الوسط حتى صيف العام المقبل.

ونشر النادي الغربي مقطعاً مرئياً عبر الحساب الرسمي على "تويتر" يظهر لقطات للاعب الدولي المغربي خلال مباريات الاتحاد، ومعها عبارة "كريم 2021".

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وانضم اللاعب السابق لفينوورد الهولندي إلى اتحاد جدة في صيف العام 2018 بعقد يمتد لموسمين، وبلغ معه نهائي كأس الملك الموسم الماضي قبل الخسارة أمام التعاون بهدفين مقابل هدف.

وفي الموسم الحالي خاض الأحمدي 26 مباراة في دوري كأس للمحترفين، ولم يغب إلا في 4 مباريات بسبب الإصابة وتراكم البطاقات الصفراء.

وضمن اتحاد جدة البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد فوزه على الهابط العدالة بهدفين دون رد.

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