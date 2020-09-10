سلطان راشد: محمد جمال عنصر مهـــم وباقٍ فــي العــين

يخوض العين مساء اليوم الخميس على ملعبه في استاد هزاع بن زايد مباراة ودية أمام فريق النصر في إطار استعداداته لدوري أبطال آسيا الذي سيستكمل في منتصف الشهر الحالي لمرحلة المجموعات بنظام التجمع في الدوحة.

وتعتبر المواجهة البروفة الأخيرة للزعيم الذي سيحمل حقائبه غداً الجمعة عبر طائرة خاصة ويتوجه إلى الدوحة بكامل نجومه، بعد اعتماده القائمة الرسمية المشاركة في البطولة، والتي ضمت 30 لاعباً وفقاً لاختيار المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل وهم: خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، حمد المنصوري، إبراهيم الكعبي، إسماعيل أحمد، تسوكاسا شيوتاني، محمد أحمد، سعيد جمعة، محمد شاكر، سالم عبدالله، سعيد المنهالي، سعود المهري، أحمد برمان، يحيى نادر، محمد جمال، محمد عبدالرحمن، علي البلوشي، بندر الأحبابي، ريان يسلم، محمد هلال، خالد البلوشي، إسلام خان، محسن عبدالله، محمد خلفان، فهد حديد، سيف الحارثي، ويلسون إدواردو، كايو كانيدو، جمال معروف ولابا كودجو.

يذكر أن العين ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه السد والنصر السعودي وسابهان الإيراني وخسر أول جولتين في ملعبه بدار الزين ويحتل المرتبة الأخيرة بلا رصيد من النقاط.

من جانبه أوضح سلطان راشد مشرف الفريق الأول والرديف أن المدير الفني للعين بيدرو قد استدعى الرباعي سعود المهري وعلي سعيد البلوشي وسيف الحارثي وخالد البلوشي من الرديف لقيدهم ضمن القائمة الآسيوية التي من المقرر أن يفتقد فيها الفريق خلال المرحلة الحالية جهود محمد جمال وسعيد المنهالي، لارتباطهما بالخدمة الوطنية، إلى جانب محمد أحمد ومحمد سعيد بوسندة بداعي الإصابة.

وحول التقارير الإعلامية التي ربطت محمد جمال بالرحيل عن العين قال: «محمد جمال أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها المدرب بيدرو إيمانويل في قائمة الفريق، ولا صحة لما يتردد حول خروجه عن العين، خصوصاً أن عودته إلى جانب ريان يسلم، تمثل الإضافة المهمة لخط وسط «الزعيم» خلال استحقاقات الفريق في الموسم الكروي الجديد».