دبا الفجيرة يواصل تحضيراته في معسكره الداخلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يواصل فريق الكرة بدبا الفجيرة تدريباته اليومية، ضمن معسكره الداخلي بقيادة المدرب المصري طارق السيد وبمشاركة كافة اللاعبين المسجلين في كشوف الفريق، فضلاً عن العناصر الجديدة الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية، وأكد جمعة حمدان العبدولي، مدير الفريق الدباوي حرص إدارة النادي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح من أجل إعداد فريق قوي، يكون على قدر تحديات الموسم المرتقب واستحقاقاته والعودة مجدداً لمصاف دوري الخليج العربي، مطالباً اللاعبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية والاستفادة القصوى من فترة الأعداد..

حول قرار تأجيل بداية الموسم الكروي إلى الشهر المقبل أشار العبدولي إلى إن التأجيل يصب في مصلحة الجميع، خاصة أن سلامة وصحة اللاعبين والأطقم الإدارية والفنية تظل أولوية، فضلاً عن أن التأجيل يمنح الأجهزة الفنية مزيداً من الوقت للتحضير الجيد لاسيما مع تحسن حالة الطقس وانخفاض معدلات الرطوبة التي عانتها الفرق كثيراً في المرحلة السابقة، بالإضافة إلى خلق المزيد من الانسجام بين اللاعبين في ظل التعاقدات الجديدة التي أبرمتها الأندية، لافتاً إلى أن دبا مازال يحتاج إلى مزيد من الانسجام في ظل وجوه جديدة، انضمت للفريق خلال الميركاتو الأخير.

من جانبه أعرب طارق السيد مدرب دبا الفجيرة عن ارتياحه لسير البرنامج الإعدادي الذي يتضمن عدة محاور منها رفع معدلات اللياقة البدنية وتنمية المهارات الفنية، فضلاً عن التدريبات الخططية والتكتيكية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية من التحضير مهمة للغاية من خلال تحسين المستوى وتطوير المهارات الفردية ورفع معدل أداء الفريق.

وفيما يتعلق بالمباريات الودية التي خاضها النواخذة حتى الآن ولم يظهر خلالها الفريق بالمستوى المطلوب، أشار السيد إلى أن مرحلة التقييم لن تكون حالياً، خصوصاً أن مثل هذه المباريات لا تتعدى كونها في إطار الإعداد والتحضير وإتاحة الفرصة لجميع اللاعبين من أجل الوقوف على مستوياتهم والوصول إلى التشكيلة الأساسية، وكشف المدرب المصري عن سلسلة من المباريات الودية التي ينوي النواخذة خوضها خلال المرحلة المقبلة يستهلها بلقاء التعاون يوم غد الجمعة، ثم خورفكان يوم 17 ويختتمها بلقاء البطائح يوم 24 من الشهر الجاري قبل الانخراط في استحقاقات الموسم الجديد.

يذكر أن دبا الفجيرة استكمل ملف التعاقدات عبر ضم مجموعة من اللاعبين المحليين والمقيمين، فضلاً عن الثنائي البرازيلي فيغريدودودو ومواطنه برونو موراليس.