شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يضم النيجيري فيكتور نوانيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365” أعلن نادي العروبة عن تعاقده مع اللاعب النيجيري فيكتور نوانيري قادماً من حتا على سبيل الإعارة لموسم واحد وقيده في فئة المقيمين . يذكر أن العروبة تعاقد مؤخراً مع المدرب البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي للإشراف على تدريب الفريق الأول ، بجانب الثنائي المحترف البرازيلي رودريجو سيلفا والفرنسي فاتري ساخي.

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