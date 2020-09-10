فوز ودي لشباب الأهلي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” فاز شباب الأهلي على اتحاد كلباء 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء على استاد راشد بدبي، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة. وكانت المباراة الأخيرة ل«الفرسان» قبل المغادرة إلى الدوحة اليوم الخميس لخوض المنافسات المتبقية من دوري أبطال آسيا التي تقام بنظام التجمع.

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