الشارقة يلاقي حتا ودياً الليلة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو يخوض فريق الشارقة الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس، مباراة ودية مع ضيفه حتا على ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة، في آخر «بروفة» ل«الملك» قبل المغادرة بطائرة خاصة إلى الدوحة غداً الجمعة للمشاركة في المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا، والتي تقام بنظام التجمع.

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