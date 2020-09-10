خورفكان يواجه الفجيرة ودياً اليوم

يخوض خورفكان تجربة ودية مساء اليوم الخميس، أمام الفجيرة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الحالي. وقال علي خليل عضو مجلس إدارة نادي خوركان ومشرف الفريق الأول، إن المدرب الإسباني راؤول كانيدا طلب خوض أربع تجارب خلال الفترة المقبلة، ستكون أولاها أمام الفجيرة اليوم وتم تحديد يوم 17 سبتمبر لخوض التجربة الثانية فيما ستكون الثالثة يوم 23 سبتمبر، والرابعة يوم 29 سبتمبر على أن يتم تحديد الفرق التي سيعلب معها الأخضر في التواريخ المحددة لاحقاً، ويبدو أن المدرب كانيدا يرغب في الاستفادة من قرار الاتحاد الأخير من أجل المزيد من التحضير والوصول بالفريق لأعلى معدلات الاستعداد قبل انطلاق الدوري، حيث يتطلع خورفكان إلى ظهور جيد فيه، وتأكيد بقائه مبكراً.