شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يكسب التعاون ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز البطائح على التعاون بهدف البرازيلي دودو، وحرص مدربا الفريقين على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في التجربة، واعتبر عارف شلنك مدرب التعاون أن التجربة أدت غرضها وكانت مفيدة للجانبين واصفاً البطائح بأنه فريق جيد منوهاً بأنه حافظ على معظم العناصر التي ظهرت معه في الموسم الماضي مما جعله أكثر استقراراً، وذكر أن التعاون نجح في مجاراة البطائح وكان قريباً من الخروج بنتيجة أفضل لولا هدف الدقائق الأخيرة قبل أن يستدرك: لكن في النهاية النتيجة لم تكن أولوية بالنسبة لنا بقدر ما كنا نسعى للاستفادة الفنية والوقوف على مستويات اللاعبين في مواجهة أحد الفرق المرشحة للصعود، وقد خرجنا بانطباع جيد جداً خاصة عن خط الدفاع. وكشف شلنك عن خوض فريقه تجربة أخرى يوم غد الجمعة أمام دبا الفجيرة متوقعاً أن تكون مفيدة أيضاً على اعتبار أن النواخذة فريق قوي ومن المرشحين أيضاً للصعود، وأكد مدرب التعاون أن هناك لاعباً أو لاعبين سينضمان للفريق قبل غلق باب الميركاتو الحالي.
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