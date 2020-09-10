اتحاد القوى يتجه لتأجيل انتخاباته

يعقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً هاماً من أجل تحديد موقفه بشأن إجراء انتخابات الاتحاد خلال الفترة الحالية أو التأجيل لما بعد أولمبياد طوكيو التي ستقام العام المقبل.

وبحسب متابعات «الخليج الرياضي» فإن التأجيل لما بعد أولمبياد طوكيو هو القرار المفضل لدى غالبية الأعضاء حتى تكون هناك فرصة من أجل تجهيز أحد اللاعبين للمشاركة في الدورة الأولمبية المقبلة.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية قد أعلنت تأجيل انتخاباتها لمقعد الرئيس ومجلس الإدارة لما بعد أولمبياد طوكيو، واستمرار عمل المجلس الحالي.