الحمرية يلتقي دبا الحصن غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي الحمرية ودبا الحصن مساء غد الجمعة، في تجربة ودية ضمن تحضيرات الفريقين لدوري الأولى وتمهيدي الكأس.

وقال ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية: إن لقاء الحصن فرصة للاحتكاك وللمزيد من الانسجام بين اللاعبين مشيراً إلى أن فريقه أضاف مجموعة جديدة من اللاعبين، ومن الطبيعي أن يكون بحاجة إلى تجارب لينسجم اللاعبون الجدد مع بقية المجموعة. وقال: حتى الآن ومن خلال متابعتنا للفريق نستطيع القول إنه يتطور بصورة مرضية، لكن بالطبع لم يصل إلى المستوى المطلوب، وهذا طبيعي فمع التوقف الطويل وفي ظل وجود لاعبين جدد، هناك حاجة إلى وقت أطول، ونحن لسنا متخوفين، لأننا نعلم أن الحمرية يملك لاعبين جيدين وفي ظل الاستقرار والاهتمام والعمل الكبير المبذول من قبل الجهاز الفني والإدارة سيكون العنابي في الموعد.

واستبعد المهيري عودة ماهر جاسم ووليد أحمد للمشاركة في مباراة اليوم وكان اللاعبان غابا عن التجربة الودية الأخيرة أمام النصر، والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهدف لكل فريق.