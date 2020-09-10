برشلونة رفض 220 مليون يورو من سيتي للاستغناء عن ميسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة، الأربعاء، أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي التحق بالتمارين الجماعية بعد أن عاود التدريبات الفردية، يوم الاثنين ، عقب قراره البقاء مع النادي الكتالوني حتى نهاية عقده في 2021 عوضاً عن المضي قدماً في رغبته بالرحيل هذا الصيف إلى مانشستر سيتي، في الوقت الذي ظهرت فيه وثيقة، تبين العرض المالي الذي قدمه النادي الإنجليزي من أجل ضم أفضل لاعب في العالم.

وجاء في بيان صادر عن برشلونة «صباح الأربعاء، عاد ميسي وكوتينيو، وبوسكيتس وفرنكي دي يونج وأنسو فاتي إلى باقي الفريق».

وظهر ميسي مبتسماً في التدريبات شأنه شأن لويس سواريز الذي ألمح إلى أنه قد يبقى في الفريق الكتالوني.

على خط آخر، كشفت مجلة سويسرية بنود العرض المالي الضخم الذي قدمه فريق مانشستر سيتي للنجم الأرجنتيني، ولنادي برشلونة.

ونشرت مجلة «ليلوستري» السويسرية، ما قالت عنها إنها وثيقة بريدية مرسلة من مانشستر سيتي إلى برشلونة، تتضمن عرضاً من أجل ميسي، بقيمة 200 مليون يورو تدفع إلى النادي الكتالوني على دفعتين، إضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات في حال فاز النادي الإنجليزي بلقب دوري الأبطال.