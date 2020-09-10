ميامي يطيح بميلووكي.. وليكرز يتقدم على هيوستن في الـ«NBA»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطاح ميامي هيت، بميلووكي باكس من الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية عندما تغلب عليه 103-94 في «بلاي أوف» دوري كرة السلة للمحترفين«NBA»، حاسماً السلسلة في صالحه 4-1، فيما واصل لوس أنجلوس ليكرز صحوته بتحقيق فوزه الثاني توالياً على هيوستن روكتس 112-102 ليتقدم 2-1.في المباراة الأولى، توقف مشوار ميلووكي باكس، أفضل فريق في الموسم المنتظم، عند المباراة الخامسة للدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية وفشل في تحقيق معجزة قلب تخلفه صفر-3 أمام منافسه، خصوصاً وأنه خاض المباراة الخامسة في السلسلة في غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بسبب التواء في كاحله تعرض له في المباراة الرابعة الأحد عندما حقق فريقه فوزه الأول والوحيد على هيت في هذه السلسلة بعد التمديد.ووجد ميلووكي باكس نفسه مطالباً بمضاعفة جهوده في غياب أفضل لاعب في الدوري، واستهل المباراة بأفضل طريقة ممكنة، حيث حسم الربع الأول بفارق تسع نقاط (28-19)، لكن سرعان ما استعاد ميامي هيت السيطرة ورد بقوة في الربع الثاني، حيث كسبه بفارق 15 نقطة (33-18)، ليتقدم بفارق ست نقاط في نهاية الشوط الأول (52-46).واحتدم الصراع بين الفريقين في الربعين الأخيرين اللذين حسمهما ميامي في صالحه بصعوبة 21-19 و30-29 على التوالي، ليبلغ الدور النهائي للمنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ ستة أعوام.ويدين ميامي بفوزه إلى نجميه جيمي باتلر والسلوفيني غوران دراغيتش اللذين كانا الأفضل تهديفاً ودفاعاً، فسجل كل منهما 17 نقطة مع 10 متابعات للأول بينها 8 دفاعية، وأربع متابعات للثاني بينها ثلاث دفاعية، فضلاً عن أنهما كانا حاسمين في اللحظات المهمة بتسجيل نقاط ثمينة.وقال باتلر: «كل ما حققناه في هذه السلسلة أصبح وراءنا الآن»، مضيفا «سننتظر ونرى من سيتأهل عن مواجهة تورونتو رابتورز (حامل اللقب) وبوسطن سلتيكس ومن ثم سنرى ما حصل».وتابع: «لكننا الآن صفر-صفر، يتعين علينا الفوز بثماني مباريات أخرى (للفوز باللقب)».

تفوق البدلاء

وتفوقت دكة بدلاء ميامي هيت أيضاً بتسجيلها 38 نقطة بينها 14 لتايلر هيرو مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

في المقابل، كانت خيبة أمل ميلووكي باكس، صاحب أفضل هجوم ودفاع في الموسم المنتظم كبيرة ولم ينفعه تألق كريس ميدلتون أفضل مسجل في المباراة برصيد 23 نقطة (مع 7 متابعات جميعها دفاعية و6 تمريرات حاسمة) ودونتي ديفيتشنزو (17 نقطة).

وعلق نجمه أنتيتوكونمبو قائلاً: «حاولت أن أفعل كل ما هو ضروري لأتمكن من اللعب. لكن المعالجين أخبروني أن أفضل قرار هو عدم اللعب. لقد أصبت بالتواء في الكاحل في المباراة الثالثة، ثم تعرضت للإصابة ذاتها في المباراة الرابعة. في وقت من الأوقات، عليك أن تثق بزملائك في الفريق وهذا ما قررت القيام به».

وفي المباراة الثانية، تابع لوس أنجلوس ليكرز صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي على هيوستن روكتس الذي كان حسم المباراة الأولى 112-97.

ودخل الفريقان المباراة الثالثة بقوة، وانتظرا الربع الأخير لحسم النتيجة بعدما كان الفارق متقارباً بينهما في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث حسم هيوستن الربعين الأولين 33-32 و31-29، وليكرز الربع الثالث 21-18، قبل أن يضرب بقوة في الربع الأخير 30-20.

وفرض «الملك» ليبرون جيمس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 36 نقطة بينها 29 في الشوط الأول، وأضاف زميله أنطوني ديفيس 26 نقطة مع 15 متابعة بينها 11 دفاعية، وأضاف كايل كوزما 14 نقطة

وقال جيمس الفائز بلقبين مع ميامي هيت وواحد مع كليفلاند كافالييرز «لعبت مع الكثير من الفرق الكبيرة، في كليفلاند وميامي والآن مع ليكرز. لا يمكن تحقيق هذه الانتصارات بدون الزملاء والمدربين الذين يحضرونك للفوز بها».

في المقابل، برز الثنائي جيمس هاردن وراسل وستبروك في صفوف هيوستن روكتس بتسجيل الأول 33 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، والثاني 30 نقطة مع ثماني متابعات، وأضاف كل من إريك غوردون وروبرت كوفينغتون 10 نقاط.

ولعبت دكة بدلاء لوس أنجلوس ليكرز دوراً كبيراً في الفوز بتسجيلها 42 نقطة نصفها لراجون روندو مع تسع تمريرات حاسمة، فيما اكتفت نظيرتها في هيوستن روكتس بتسجيل 16 نقطة فقط وسجلها جف غرين.