شكرا لقرائتكم خبر عن نفط ميسان يجدد عقد رحيم ومحمودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي
جدد نادي نفط ميسان، تعاقده مع اللاعب أكرم رحيم بعد انتهاء إعارته لفريق الشرطة، ليجدد الولاء للفريق، كما جدد النادي تعاقده مع المحترف اليمني ناصر محمودة بعد تمسك إدارة النادي بخدماته وإصراره على تمثيل فريق نفط ميسان في الموسم المقبل.
يذكر أن فريق نفط ميسان يشرف على تدريبه نجم المنتخب العراقي السابق رزاق فرحان الذي حل محل المدرب المستقيل أحمد دحام، ومن المؤمل أن يباشر تدريباته مطلع الأسبوع المقبل استعداداً لمنافسات الموسم الكروي الجديد.
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