ظهور مميز لثنايا أبناء القبائل في سباقات المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت الشعارات المختلفة لأبناء القبائل مستويات مميزة من خلال الظهور الأول للكبار من الهجن العربية الأصيلة بميدان المرموم في الموسم الجديد، وأقيمت صباح اليوم الأربعاء 16 شوطاً في سن الثنايا لمسافة 5 كم.

كشفت (مهابة) ملك سعيد راشد فالح الشامسي عن إمكانياتها العالية بعد أن تمكنت من كسب الرهان في الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات وذلك بتسجيلها توقيتاً قدره 7:48:9 دقيقة، وبالمقابل أقنعت (قناعه) بشعار عيلان سعيد عيلان المهيري المتابعين بقدراتها المميزة في ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن بلغ 7:49:3 دقيقة.

وسجل (هداد) ناموس الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان المحليات باسم مالكه حامد محمد سالمين العامري وذلك بوصوله لخط النهاية في توقيت قدره 7:53:7 دقيقة، وكان التألق اللافت في جميع أشواط الثنايا لأبناء القبائل من نصيب (غيث) لسعيد راشد محمد سالم الغيلاني الذي تمكن من تحقيق التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بعد أن كسب صدارة الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات بزمن 7:44:1 دقيقة.

من ناحية أخرى يشهد ميدان المرموم صباح الأحد المقبل انطلاقة الجولة الثانية من تمهيدي المرموم الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.