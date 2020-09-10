برنامج أوسس التطوعي يواصل مسيرة العطاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع انقضاء نحو ستة أشهر منذ بدء الإجراءات الاحترازية في الدولة للتصدي لتفشي فيروس كوفيد-19، يتأكد الدور المحوري لمتطوعي الدولة في مواجهة الأزمات، حيث لمع نجم برنامج أوسس التطوعي الذي تم إطلاقه في شهر إبريل الماضي تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ليسجل على مدى مسيرته، رغم قصر مدتها، إنجازاتٍ مهمة لامست مختلف شرائح المجتمع.

وانطلقت الجهود النبيلة لأعضاء البرنامج في وقتٍ مبكر وذلك مع حملة توزيع المير الرمضاني والتي نفذها بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لتوصيل السلال الغذائية إلى منازل الأسر المتعففة في مختلف إمارات الدولة.

ومع حلول شهر مايو، وبعد تقديم يد العون لكل محتاج، قررت إدارة الفريق توسعة جهودها لتدعم جهود خط الدفاع الأول، من خلال المشاركة في الحملة الوطنية لتعقيم منطقة مصفح والتي نفذتها كل من شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في إطار الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، حيث شارك أكثر من 400 متطوع في هذه المبادرة.

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وقدّم أعضاء البرنامج المشاركون في الحملة مختلف أشكال الدعم للفرق الميدانية، سواءً من خلال تسجيل الأفراد الذين تم فحصهم وتنظيم سيرهم والحفاظ على مسافات التباعد الصحي بينهم أثناء توجههم إلى نقاط الفحص الطبي. ومثّلت مشاركة أعضاء برنامج أوسس التطوعي في هذه الحملة أعلى صور التكاتف الاجتماعي والتلاحم المؤسسي بين مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات.

وإلى جانب الجهود المحلية النبيلة، امتدت الأيادي البيضاء لأبناء الإمارات من أعضاء برنامج أوسس التطوعي لتصل لأشقائهم في لبنان، وذلك من خلال المشاركة في حملة الإمارات لأجل لبنان، بالتعاون مع منصة متطوعين الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي. ولم تقتصر مشاركة الفريق على استلام المساعدات والتبرعات العينية التي قدمها المتبرعون، بل أسهموا بأنفسهم في تقديم بعض التبرعات، ليترجموا بذلك القيم النبيلة التي يتحلون بها، وهي ذات قيم الإيثار التي دفعتهم للتسجيل كأعضاءٍ في البرنامج.

وقالت أميرة المحرمي مديرة برنامج أوسس التطوعي: «نجح فريقنا خلال مدةٍ قصيرة في تسليط الضوء على مدى أهمية الجهود التطوعية في أوقات الأزمات. ولطالما أثبت أبناء الإمارات تبنيهم لثقافة العمل التطوعي، التي لطالما دعمتها قيادة دولتنا الرشيدة التي تصل أياديها البيضاء إلى جميع أصقاع العالم. وبذات الروح، امتدت جهود أعضاء فريقنا خارج حدود الدولة لتصل إلى أشقائنا في لبنان، وهي خطوةٌ أولى، فيما سنواصل العمل لنصل بجهودنا التطوعية إلى كل من يحتاج إلى العون سواءً خلال هذه الأزمة أو بعد انقضائها، على مستوى الدولة وخارجها».