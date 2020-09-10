نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يطلق «منصة الأبطال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي «منصة الأبطال» لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وذلك خلال زيارته للنادي مساء الاثنين الماضي، وبحث خلال الزيارة سبل تطوير رياضات الدفاع عن النفس في الإمارة كما وجه بتوفير احتياجات المرحلة المقبلة التي تتزامن مع العودة الطبيعية لممارسة التدريبات اليومية.

وكان في استقباله أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبه أحمد سعيد الجروان وأعضاء مجلس الإدارة طارق السويدي ومحمد عبدالله بورحيمة وعلي عبيد الحمودي وخالد الناخي والمهندسة هنادي الكابوري المدير التنفيذي وعبدالعزيز الحمادي مدير الفرق الرياضية، وسيف الزعابي مدير المركز الإعلامي.

وعبر عيسى هلال عن سعادته بالتطور المستمر الذي تشهده رياضات الدفاع عن النفس والجهود التي يبذلها النادي في مواكبة النقلة النوعية العالمية مؤكداً أن المضي بهذه الوتيرة من العمل سيمهد لوصول عدد من أبناء الإمارات إلى منصات التتويج العالمية، وأكد أن مجلس الشارقة الرياضي لن يدخر جهداً لدعم مسيرة النادي في تطوير نهضته الرياضية من خلال برنامج رعاية الموهوبين، كما تطرق إلى تطوير البنى التحتية للنادي للمساهمة في استيعاب أكبر عدد من الرياضيين في المستقبل القريب.

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وتعتبر «منصة الأبطال» برنامجاً يواكب الإعلام الجديد تم إعداده من المركز الإعلامي في النادي وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، ويتم بثه عبر حسابات النادي في وسائل التواصل الاجتماعي، وتتراوح مدته بين 10 إلى 15 دقيقة، ويتضمن عرضاً شاملًا لأخبار النادي التدريبية والثقافية والفنية ومحتويات رياضية وذهنية وعامة ومختلف ورش العمل واللقاءات مع اللاعبين الموهوبين، بالإضافة إلى أخبار رياضات الدفاع عن النفس ويستهدف اللاعبين واللاعبات وأولياء الأمور الكرام والرعاة والاتحادات الفردية لكل من التايكواندو والجوجيتسو والكاراتيه والجودو، وبما يساهم بإعداد جيل رياضي يتمتع بالمكانة الفنية والثقافية بحيث يكون اللاعب واللاعبة على اطلاع كامل برياضته وألا يقتصر على التدريب فقط.

هذا وتقدم أحمد عبدالرحمن العويس بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي الذي يحرص على المتابعة الدائمة للنادي والعمل على المضي في تحقيقها مؤكداً أن إدارة النادي وفرق العمل ماضية في تحقيق طفرة مضافة في العمل الرياضي والثقافي والتنظيمي والإعلامي في آن واحد لمواكبة تحقيق رسالته من خلال إعداد جيل رياضي وقيادي وفقاً لأفضل القيم الأخلاقية والممارسات العالمية لرياضات الدفاع عن النفس في إمارة الشارقة.

وقدم العويس شرحاً مفصلاً عن الخطة الفنية للنادي والتي يتطلع من خلالها إلى اكتشاف اللاعبين الموهوبين وتطويرهم من أجل رفدهم بالمنتخبات الوطنية إضافة إلى خطة تطوير الجانب الثقافي، وأوضح أن هناك خطة عمل تتم دراستها حالياً تهدف الاستفادة من الخبرات العالمية في رياضات الدفاع عن النفس لتطوير الجوانب الفنية والذهنية والبدنية للاعبين واللاعبات.