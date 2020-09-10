اجتماع مثمر للجنة الاستثمار في «الشارقة البحري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة التسويق والاستثمار بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أول اجتماع لها برئاسة أحمد عبيد القصير نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة، وبحضور كل أعضائها، وهم: أمجد علي فاضل، ومريم الرند، بجانب حضور محمد الكمالي عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الاتصال والإعلام الرقمي، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي للنادي، وسامية دخان.

وحرص أحمد عبيد القصير رئيس اللجنة في بداية الاجتماع على توجيه الشكر إلى خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، على ثقته باختيار واعتماد التشكيل الخاص باللجنة التي يعقد عليها مجلس الإدارة آمالاً كبيرة في استثمار إمكانات وقدرات النادي لتحقيق مصادر دخل إضافية من خلال الرعايات والشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة، ووعد القصير ببذل الجهد هو وزملاؤه من أجل تحقيق كل الأهداف المرصودة.

بعد ذلك تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المواضيع والأفكار التسويقية المهمة، في مقدمتها مناقشة أهمية تسويق كل البطولات والمسابقات والفعاليات التي ينظمها النادي على مدار الموسم في مختلف المواقع البحرية المميزة، بمختلف مدن الإمارة الباسمة، والعمل على الترويج لإمارة الشارقة، وإبراز إمكاناتها وقدراتها التجارية والسياحية من خلال مختلف المنافسات التي ينظمها النادي، ووضع خطة تسويقية للنادي تضمن استغلال إمكاناته لتحقيق أفضل عائد مادي وتجاري، ووضع خطط تسويقية وإعلامية للأكاديميات التابعة للنادي بالتنسيق مع لجنة الاتصال والإعلام الرقمي بالنادي، والتحضير لتسويق أكاديمية التدريب التابعة للنادي بالشكل الذي يضمن تحقيق عوائد مالية.